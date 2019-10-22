Экономика
News.ruСилуанов пообещал бюджетникам рост зарплат
Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ увеличатся в 2020 году на 5,4%%. Такую информацию озвучил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.
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Общество
ФСБ сможет отключать на полгода телефонную связь с целыми странами
Совет безопасности России поручил ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос об отключении сроком до полугода связи со странами, из которых исходят телефонные звонки о ложной террористической угрозе.
Readovka.ru 04:00
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Происшествия
В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП
Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
РИА Новости 03:01
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Lenta.ru 03:54
Экономика
Российским авиакомпаниям собрались подарить десятки миллиардов рублей
Минтранс подготовил проект о выделении российским авиакомпаниям компенсации в 23 миллиарда рублей за подорожание керосина.
Lenta.ru 03:38
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Другой российский клуб ЦСКА на домашней арене уступил венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.
News.ru вчера в 16:51
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области
РИА Новости вчера в 10:24
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
RT на русском 01:21
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Единоборства
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Звезда UFC Нейт Диаз опубликовал заявление, в котором сообщил, что не прошёл тест на запрещённые вещества.
Чемпионат вчера в 20:26
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Авто
Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в Сети
Новинка поступит в продажу в начале 2020 год. Рестайлинговая версия получит новые бамперы, появятся иные противотуманные фары.
ГЛАС.RU 04:04
Футбол
Украинец Яремчук не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России: «Мое мнение не меняется»
За день до матча украинцев российская сборная тоже досрочно отобралась на чемпионат Европы, а ее главный тренер Станислав Черчесов заявил, что главной задачей сборной России является победа на чемпионате Европы.
Sport24.ru 03:56
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Единоборства
Дагестанцы ожидали Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 05:12
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости вчера в 08:33
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия
Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка
Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
Известия 04:35
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27