Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС22 октября в 14:35

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Общество

Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии этого дела.
РИА Новости 06:30
Политика

Сенцов похвалил Зеленского за искренность

Сенцов отметил, что действия Зеленского в первую очередь нацелены на проведение переговоров, которые могли бы привести к освобождению пленных и прекращению огня.
Lenta.ru 06:06
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Гаджеты

В России стартуют продажи Sony Xperia 5

Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK вчера в 09:23
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Кучерена усомнился, что Россия лишит Сноудена вида на жительство

В августе 2014-го Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а в 2017-м его продлили до 2020 года.
Телеканал 360° 04:10
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Армия и оружие

«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами

В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 22 октября в 10:10
Экономика

ЦБ намерен внедрить в систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Авто

Обновленный Volkswagen Golf показали на рендере

Rusargument 04:27
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Происшествия

Трехмесячный ребенок умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

РБК вчера в 18:45
Общество

Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны

Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Здоровье

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась почти вдвое

Lenta.ru 04:02
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Интерфакс 03:02
Единоборства

Макгрегор объявил о возвращении

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.
Lenta.ru 05:55
Происшествия

Названо гражданство 39 погибших в грузовике в Великобритании

39 человек, найденные мертвыми в грузовике в Великобритании, были гражданами Китая, следователи устанавливают личности погибших, предварительная причина смерти — переохлаждение, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
BFM.ru 06:35
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Лейпциг» после первого тайма

Нева Спорт вчера в 13:43
Армия и оружие

Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400

Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз

Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Общество

Украинцев признали самыми бедными в Европе

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости вчера в 14:41
Происшествия

Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет

РБК 05:16
Экономика

«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер

Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
РБК Тюмень 04:22
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное