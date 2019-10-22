Экономика
Телеканал 360°Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Общество
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии этого дела.
РИА Новости 06:30
Политика
Сенцов похвалил Зеленского за искренность
Сенцов отметил, что действия Зеленского в первую очередь нацелены на проведение переговоров, которые могли бы привести к освобождению пленных и прекращению огня.
Lenta.ru 06:06
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
Znak.com вчера в 02:48
Гаджеты
В России стартуют продажи Sony Xperia 5
Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK вчера в 09:23
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Кучерена усомнился, что Россия лишит Сноудена вида на жительство
В августе 2014-го Сноуден получил трехлетний вид на жительство, а в 2017-м его продлили до 2020 года.
Телеканал 360° 04:10
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Армия и оружие
«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А
В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 22 октября в 10:10
Экономика
ЦБ намерен внедрить в систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Авто
Обновленный Volkswagen Golf показали на рендере
Rusargument 04:27
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
БИЗНЕС Online 05:51
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Единоборства
Макгрегор объявил о возвращении
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
Названо гражданство 39 погибших в грузовике в Великобритании
39 человек, найденные мертвыми в грузовике в Великобритании, были гражданами Китая, следователи устанавливают личности погибших, предварительная причина смерти — переохлаждение, сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Футбол
«Зенит» обыгрывает «Лейпциг» после первого тайма
Нева Спорт вчера в 13:43
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз
Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости вчера в 14:41
Экономика
«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер
Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
РБК Тюмень 04:22
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46