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Силуанов: банк БРИКС сыграет важную роль для смягчения последствий нарастающего кризиса

"Трансформация НБР в полноценную платформу по расширению экономического и финансового сотрудничества между странами - акционерами банка должна стать одной из основных задач на следующий пятилетний период", - добавил Силуанов.
ТАСС
Соглашение о Новом банке развития было подписано странами БРИКС в 2014 году.
РИА Новости
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка имеют по 19,42% в капитале банка, 1,83% - находится у Бангладеш и 1,08% у ОАЭ.
РИА Новости
Цель Банка – финансирование инфраструктуры и проектов устойчивого развития стран БРИКС, а также государств с формирующимися рынками и развивающейся экономикой.
РИА Новости

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Силуанов: Новый банк развития поможет странам БРИКС преодолеть кризис
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Силуанов: банк БРИКС сыграет важную роль для смягчения последствий нарастающего кризиса
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