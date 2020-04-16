Экономика
Московский КомсомолецСилуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новостивчера в 12:35
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
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