Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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