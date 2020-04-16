Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:35

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Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:48

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

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Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей

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Названа цена спасения экономики России

Lenta.ruвчера в 13:22
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

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Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
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Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Наука

В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
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Недвижимость

В Москве обвалились продажи жилья

В годовой динамике число сделок обвалилось на 12 процентов, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».
Lenta.ru 04:36
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Общество

Лукашенко поручил «медленно и спокойно» возобновить учебу в школах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 04:44
Технологии

Роскомнадзору могут разрешить блокировать пиратские приложения

Пиратский контент на мобильных платформах предлагают блокировать усилиями работников Роскомнадзора, следует из предложенных к антипиратскому законопроекту поправок депутатов Госдумы РФ.
Народные новости 03:25
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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 04:23
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Общество

В России создается единый регистр населения

Москва, 17 апреля 2020, 10:51 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:51
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В Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы гулять по городу

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 04:08
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Появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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Шоу-бизнес

Мария Порошина предстала в новом образе

Актриса Мария Порошина на странице в социальной сети предстала в новом образе. Она попросила своих подписчиков оценить его.
MedikForum.ru вчера в 12:03
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Здоровье

Два случая заражения коронавирусом выявлены в Тынде

Всего к 17 апреля сделано 5 625 тестов на коронавирус, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.
Амурская правда 01:57
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Биатлон

Польховский заявил, что встретится с Тихоновым в суде

Думаю, мы с ним когда-нибудь встретимся в суде.
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Общество

Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции

В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
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Политика

В Кремле оценили заявление Трампа о готовности помочь с аппаратами ИВЛ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы помочь России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции лёгких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство.
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Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

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ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
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Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
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В Тобольске зарегистрирован первый случай коронавируса

В Тобольске 17 апреля одного из местных жителей подтвердили коронавирусную инфекцию.
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Врач назвал самый вредный продукт в мире

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Ореанда-Новости вчера в 11:56
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В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
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Путин отложил проведение парада Победы

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