Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСилуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Московский Комсомолец16 апреля в 13:27

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс16 апреля в 13:09

Бюджет России недополучит из-за коронавируса около 1 трлн рублей в 2020 году

Говорит Москва16 апреля в 12:43

Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ru16 апреля в 12:48

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

REGNUM16 апреля в 12:42

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости16 апреля в 12:35

Названа цена спасения экономики России

Lenta.ru16 апреля в 13:22
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Кино

Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Стали известны возможные сроки возобновления сезона Российской премьер-лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:33
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Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
4
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,9K
Общество

В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения

Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
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Общество

Россия планирует производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

Российские предприятия до конца апреля начнут производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 09:49
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Политика

Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
1,7K
Общество

В США прошли массовые протесты против карантина

В субботу, 18 апреля, в США прошли протесты с требованием отменить карантин. Об этом сообщается на телеканале Fox News.
Страна Советов on-line 08:47
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Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Экономика

Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в России

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует каких-либо серьезных изменений цен на продукты в стране.
Газета.Ru 09:16
117
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах и 48 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Forbes 04:13
1,3K
Общество

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 17 апреля в 13:39
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
437
Общество

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
2
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
38
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
64
Футбол

«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки

ProstoProSport 09:51
Общество

В Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса

В Великобритании со следующей недели начнут выпуск вакцины от коронавирусной инфекции, несмотря на её не прохождение клинических испытаний.
Мойка78 вчера в 21:01
79
Экономика

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
794
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Политика

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
399
Общество

В Кузбассе на четырёх территориях введён обязательный масочный режим

Масочный режим вводится в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также в Беловском муниципальном районе.
REGNUM 10:32
32
Наука

Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть

Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
5
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
20
Здоровье

В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом

Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News 02:17
199
Футбол

Руни: «Роналду – убийца, но Месси будет мучить вас, прежде чем убить»

Криштиану и Месси, возможно, являются двумя лучшими игроками в истории футбола. Несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси.
Евро-футбол.ру 10:25
Здоровье

Власти Кимр ответили на жалобу медсестры об отсутствии средств защиты в больнице

Заявление сотрудницы Кимрской центральной районной больницы (ЦРБ), которая пожаловалась на отсутствие у персонала больницы средств индивидуальной защиты, не соответствует действительности, заявили власти города Кимры.
Взгляд.ру 09:37
1
Здоровье

В ДРКБ изолировали на карантин целое детское онкологическое отделение

В Детской республиканской клинической больнице в Казани на карантин изолировали онкогематологическое отделение.
Вести Татарстан 08:09
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