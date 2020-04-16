Экономика
Московский КомсомолецСилуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Российский бюджет в 2020 году может недополучить 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, но в экономику планируется направить 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Бюджет России недополучит из-за коронавируса около 1 трлн рублей в 2020 году
Говорит Москва16 апреля в 12:43
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
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