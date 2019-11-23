Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

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Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Общество МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.

Кино Сериал «Интерны» стал мультсериалом «Мультерны» Телеканал ТНТ решил вдохнуть вторую жизнь в нашумевший сериал «Интерны». Он превратил его в мультфильм, который называется «Мультерны».

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Общество На Украине сегодня вспомнят жертв голодомора Каждый желающий сможет установить зажжённую свечу на подоконнике в память о жертвах голодомора. Памятные акции пройдут по всей стране.

Общество Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.

Здоровье В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.