Экономика
Газета.RuСилуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
Читать в источнике
Оценить57
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 23 ноября в 06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития: Предложение главы ВТБ освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ требует проработки
Эхо Москвы22 ноября в 06:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
Бывший депутат Рады уверен, что Киеву нужно забыть про Крым и Донбасс
Украина не сможет вернуть себе Крым и Донбасс, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий, о чем он рассказал в эфире YouTube-канала InterVizor.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Политика
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Экономика
МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине
Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы
Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Шоу-бизнес
Ветлицкая объяснила возвращение в Россию
Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Общество
Женщина сломала 10 ребер во время кашля
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля, сообщает Daily Mail. Данный случай произошел в провинции Чжэцзян.
Экономика
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Политика
В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Спорт
Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей
Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.