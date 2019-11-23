Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать133
Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости вчера в 06:20

Подробнее о событии

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ruвчера в 11:05

Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Известиявчера в 07:51

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ru21 ноября в 07:10

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

РИА Новостивчера в 06:20

Глава Минфина оценил идею освобождения малоимущих от НДФЛ

News.ruвчера в 06:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАСС22 ноября в 05:11

Силуанов призвал оценить плюсы и минусы освобождения малоимущих от НДФЛ

Коммерсантъвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика

ФСБ показала украинские корабли в момент передачи

Аргументы и Факты 21 ноября в 06:13
Транспорт

Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
Космос

Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону

У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
РЕН ТВ 21 ноября в 03:06
Футбол

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Газета.Ru 15:22
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 16:03
Общество

Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак

Диетолог из Австралии Сьюзи Барелл в интервью изданию 7news сообщила, какие продукты являются худшим выбором на завтрак.
RT на русском 16:52
Экономика

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома".
ТАСС 22 ноября в 05:51
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Космос

В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе

Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Мосмонитор 22 ноября в 02:06
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, пропавших после задымления в нефтяной шахте в Коми, нашли живыми.
Lenta.ru 16:59
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Rambler News Service 21 ноября в 23:47
Футбол

Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Спорт-Экспресс 15:48
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 22 ноября в 01:54
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Известия 14:22
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Экономика

Названы размеры банковских депозитов россиян

Для оценки ситуации с накоплением депозитов в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов РФ по размеру банковских вкладов населения.
РИА Новости 16:50
Футбол

Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Музыка

Светлана Лобода разбила сердце вокалисту Rammstein в его новом клипе

Новый клип полного проекта вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна снимался в Санкт-Петербурге.
Mockva.ru 08:49
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия вчера в 20:32
Происшествия

Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек

РИА Новости 16:12
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Kinonews.ru вчера в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное