Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
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Антон Силуанов
Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 06:20

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