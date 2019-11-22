Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Общество ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский» На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Происшествия Прокуратура отменила уголовные дела против профессора Малько В Саратове прекращены уголовные дела против директора филиала Института государства и права Российской академии наук Александра Малько.

Общество Аномальное тепло вернется в регионы России По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теплая погода установится уже в середине недели.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Экономика «НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество Первый канал вырезал шутку Светлакова В эфир Первого канала вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.

Технологии Искусственный интеллект не даст использовать смартфон за рулем По мнению экспертов Международной автомобильной федерации среди основных причин высокой смертности на российских дорогах незнание правил, езда в состоянии алкогольного опьянения и пользование смартфоном.

Политика Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.