Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

Происшествия Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, здоровье его самого не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.

Футбол Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).

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Здоровье Названы снижающие мужественность продукты Врачи назвали продукты, частое употребление которых снижает уровень «мужского гормона» тестостерона, а потому отрицательно влияет на здоровье мужчины.

Космос Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.

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Фигурное катание Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Технологии Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.