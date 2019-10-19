Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
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Антон Силуанов
Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 19 октября в 10:01

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