Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
Читать в источнике
Комментировать
Антон Силуанов
Мы будем только естественно приветствовать. Поэтому условия для этого есть. У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом — под 4%
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета 19 октября в 10:01

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о наличии условий для более решительного снижения ставки ЦБ

Московский Комсомолец19 октября в 18:44

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом»

ТАСС19 октября в 06:07

Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ

Коммерсантъ19 октября в 06:48

ЦБ РФ готов к решительным действиям

ПРАЙМвчера в 02:11

Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»

RT на русском19 октября в 06:29

Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»

Российская газета19 октября в 07:14

В Минфине поддержали план Центробанка по снижению ставки на 50 б.п

Интерфакс19 октября в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 16:23, Вашингтон
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 02:56
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Политика

Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец 15:36
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Политика

Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Экономика

Массовые увольнения ожидают россиян уже в 2020 году

Каждая десятая российская компания собирается сокращать штат в следующем году.
Vologda-poisk.ru вчера в 02:55
Футбол

Главный тренер «Арсенала» появился в образе Джокера

Главный тренер "Арсенала" появился в образе Джокера Этот образ описывает состояние Унаи Эмери после позорного проигрыша команды.
Экспресс газета 03:32
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Экономика

Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 07:19
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru 10:40
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Здоровье

Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Космос

Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Происшествия

Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»

Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.
Интерфакс 14:07
Технологии

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 15:29
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ 15:51
Наука

Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ

Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в нарушении обещаний во время перемирия

По данным Министерства обороны Турции, во время вывода курдских формирований было зафиксировано 42 нарушения.
РБК 16:09
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Тарантас Ньюс 07:57
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 10:25
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Общество

В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам

В 2018 году петербургские феминистки облили смесью отбеливателя с водой мужчин, сидевших в метро с широко расставленными ногами.
Известия 10:13
Гаджеты

«Байкал электроникс» представила новый процессор BE-М1000

Дни24 10:59
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное