Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом»

Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
ТАССвчера в 06:07

Подробнее о событии

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом»

ТАССвчера в 06:07

Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ

Коммерсантъвчера в 06:48

Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»

RT на русскомвчера в 06:29

В Минфине поддержали план Центробанка по снижению ставки на 50 б.п

Интерфаксвчера в 07:25

Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ruвчера в 06:14

Правительство приветствует снижение ключевой ставки «большим шагом»

Российская газетавчера в 07:14

Силуанов назвал плюсы решительного снижения ставки ЦБ

News.ruвчера в 06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия

Один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым

Профиль 06:08
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом.
РБК 04:33
Происшествия

Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края.
Актуальные Новости вчера в 02:59
Общество

Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»

Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM вчера в 01:41
Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог.
ТАСС 04:27
Общество

Росстандарт объявил об отмене документов на проверку счетчиков

Результаты проверки счетчиков в домах россиян, которые вносятся в специальный реестр Росстандарта, получат юридическую силу и будут отображаться в режиме онлайн.
Мойка78 вчера в 03:00
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 18 октября в 11:24
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Армия и оружие

В России открыли ОКР на создание анаэробного двигателя

В России стартовала новая опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание для перспективных неатомных подводных лодок воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ).
Политическая Экспертиза 04:24
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество

В Чили вывели армию против протестующих из-за цен на метро

Lenta.ru 04:47
Общество

В России предложили запретить пластиковые пакеты

По данным газеты, Роспотребнадзор намерен внести изменения в закон об отходах производства и добиться ограничения продажи пластиковых пакетов.
Globalcity.info 18 октября в 03:40
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.
ProstoProSport 05:30
Политика

Лавров сообщил, что Киссинджер вновь собирается посетить Россию

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер намерен посетить Россию в следующем году.
ТАСС 05:50
Армия и оружие

Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»

Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Телеканал 360° 18 октября в 02:05
Общество

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия

У матери, отдававшей дочь в секс-рабство за бутылку, отобрали 7 детей

РЕН ТВ вчера в 13:58
Единоборства

Почему Нурмагомедов и Макгрегор устроили перепалку в соцсетях

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в социальных сетях.
RT на русском 05:49
Культура

Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Piter.tv 18 октября в 08:49
Происшествия

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

РИА Новости вчера в 17:35
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Общество

Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Авто

Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.
Faktom вчера в 03:35
ЖКХ

Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды

«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное