Финансы
Южный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
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Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.ТАССвчера в 06:07
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