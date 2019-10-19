Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
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Газета.Ruвчера в 06:14

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