Финансы
Южный ФедеральныйСилуанов дал оценку возможному снижению ключевой ставки ЦБ
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможное снижение ключевой ставки Центрального банка России. Министр заявил, что в руководстве страны будут только приветствовать снижение ставки ЦБ усиленными темпами, все условия для этого имеются.
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Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM вчера в 13:25
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском вчера в 17:31
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика
Захарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.
ФАН вчера в 23:12
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Бел.Ру 18 октября в 07:06
Происшествия
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости вчера в 17:35
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество
В столице Чили ввели комендантский час на фоне протестов
РБК вчера в 21:11
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Названа неокончательная причина прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Курагинском районе Красноярского края.
Актуальные Новости вчера в 02:59
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru вчера в 11:12
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение военными ВСУ минских соглашений.
Газета.Ru вчера в 06:47
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 18 октября в 06:16
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Soccer.ru вчера в 16:37
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Политика
Трамп обозвал Клинтон и признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
МонаВиста 18 октября в 11:23
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда
Газета.Ru вчера в 12:10
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59