Коронавирус
ИзвестияСилуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России
Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в России созданы необходимые финансовые буферы, и даже при цене $10 за баррель больших потрясений для экономики не ожидается.
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Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов – то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем.
— Антон Силуанов, российский экономистСвободная Пресса вчера в 19:04
с чего всё началось
– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.Ведомостивчера в 17:00
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Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье
Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье.
Газета.Ru 04:53
Общество
Псковские власти смягчили карантинные меры
В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Общество
В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков
Православие и Мир 03:31
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv 01:02
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
REGNUM вчера в 11:14
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Футбол
Тренер ФК «Ахмат» Шалимов назвал россиян «дармоедами»
KM.ru 04 мая в 06:47
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Шоу-бизнес
Губерниев высказался о болезни сына Евгения Плющенко
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшего фигуриста Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую после скандального материала в одном из глянцевых журналов о болезни их сына Александра.
МК-Спорт вчера в 11:55
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте числа случаев коронавируса в Крыму
Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:49
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Общество
В Севастополе выявили восемь новых случаев заражения SARS-CoV-2
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Севастополе выявлено 106 случаев инфицирования, 15 человек уже выздоровели, двое скончались.
REGNUM 05:13
Общество
Эксперт ВОЗ порекомендовал во время пандемии крепко спать
Устойчивость человека к долговременным нагрузкам и стрессам в значительной степени определяет хороший сон.
News.ru 04:59
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Армия и оружие
«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
Avia.pro 03:10
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
Общество
Директор NASA заявил, что Том Круз будет сниматься на МКС
Помощь в работе над новым фильмом окажут компания Илона Маска SpaceX и NASA.
Popcornnews.ru 05:00
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45