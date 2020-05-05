– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель

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Экономика Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

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