Экономика
ТАСССилуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
По оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.
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Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистТАСС 09:27
с чего всё началось
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.ТАСС10:06
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