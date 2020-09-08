Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

По оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
Подробнее о событии
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

РБКвчера в 14:57
Коммерсантъ

Минфин: падение ВВП России по итогам года составит до 4%

Коммерсантъвчера в 10:21
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМвчера в 09:41
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русскомвчера в 09:50
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ruвчера в 09:46
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфаксвчера в 10:01
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 09:37

Национальные пищевые традиции влияют на смертность от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, в последнем исследовании специалисты поняли, что низкая смертность в Германии, Австрии, Чехии, Китае и Турции сформирована благодаря привычке местных жителей есть квашеную капусту, а также различные кисломолочные продукты.
ToDay News Ufa7 сентября в 08:20
23

Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
Интерфаксвчера в 16:09
5

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБКвчера в 09:35
29

Суд не арестовал болельщиков ФК «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита»

Измайловский районный суд Москвы не стал арестовывать четверых задержанных болельщиков футбольного клуба «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита» в хинкальной на улице Халтуринская.
Вечерняя Москва17:06
4

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
7

Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получении взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ruвчера в 13:44
18

Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
365