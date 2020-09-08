По оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.

Антон Силуанов российский экономист Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.