Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
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По оценкам помощника президента РФ Максима Орешкина, падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.В источнике
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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