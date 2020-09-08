Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Силуанов назвал степень дефицита бюджета РФ в 2020 году

По итогам 2020 года дефицит бюджета РФ составит около 4%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС "Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП", - сказал Силуанов. Он отметил, что изначально планировался профицит бюджета в размере "чуть меньше 1% ВВП".В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.
С чего всё началось
ТАСС

Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
Подробнее о событии
RT на русском

Силуанов спрогнозировал спад ВВП России в конце года

RT на русскомвчера в 09:50
Коммерсантъ

На Московском финансовом форуме обсудили жизнь после «коронакризиса»

Коммерсантъвчера в 14:02
Интерфакс

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Интерфаксвчера в 10:01
РБК

Минфин понизил оценку дефицита бюджета в 2020 году до 4% ВВП

РБКвчера в 14:57
Вести.Ru

Силуанов: годовой дефицит бюджета будет около 4 процентов

Вести.Ruвчера в 09:46
ПРАЙМ

Силуанов: снижение ВВП России в 2020 году составит менее 4%

ПРАЙМвчера в 09:41
ТАСС

Минфин подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы

ТАССвчера в 09:37

Суд не арестовал болельщиков ФК «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита»

Измайловский районный суд Москвы не стал арестовывать четверых задержанных болельщиков футбольного клуба «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита» в хинкальной на улице Халтуринская.
Суд не арестовал болельщиков ФК «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита»
Вечерняя Москва17:06
4

Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUMвчера в 21:05

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,1K

Трамп заявил, что Россия серьезно загрязняет окружающую среду

Трамп заявил, что план кандидата в президенты от демократов Джо Байдена уничтожит средний класс США, и представит беспрепятственный доступ ведущим мировым странам в области загрязнения окружающей среды - КНР, России и Индии.
Газета.Ru17:56

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
366

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
7

ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
22