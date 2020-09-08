По итогам 2020 года дефицит бюджета РФ составит около 4%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС "Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП", - сказал Силуанов. Он отметил, что изначально планировался профицит бюджета в размере "чуть меньше 1% ВВП".

Антон Силуанов российский экономист Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.