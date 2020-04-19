Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать2,2K

Подробнее о событии

Силуанов назвал дату истощения ФНБ

Московский Комсомолец09:39

Силуанов прогнозировал уменьшение объема ФНБ к концу года до 7 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:32

Силуанов заявил, что до конца года в ФНБ останется семь триллионов рублей

РИА Новостивчера в 15:00

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:53

Будут ли задержки зарплат и пенсий в эпоху пандемии, пояснил эксперт

REGNUM04:34

Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

ТАССвчера в 07:19

Силуанов рассказал о накопленных резервах России

Вести.Ruвчера в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

BFM.ru 15:30
1,9K
Общество

Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.
RT на русском 14:47
76
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
2,4K
Культура

Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США

В анонсе сообщается, что она даст «эксклюзивный первый взгляд» на документальный фильм.
Inc-news.ru вчера в 14:34
1
Происшествия

В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом

Третья пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в костромской больнице, сообщает администрация региона.
Российская газета 13:54
5
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
705
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
2,2K
Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
88
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
55
Общество

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

Ранее компания сообщила о старте программы по тестированию на дому, но изначально бесплатные исследования были доступные только для людей старше 65 лет в Москве.
ТАСС 09:21
331
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
3
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
7,5K
Авто

В РФ стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня 08:59
4
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
825
Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
1
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Армия и оружие

Российские военные приняли первый беспилотник «Орион»

Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».
Военное дело 08:31
1
Спорт

Житель Приморья на самоизоляции пробежал 100 км вокруг кровати

Москва 24 08:26
10
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
79
Кино

Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена

Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена.
Kinonews.ru 04:47
6
Шоу-бизнес

Буланова, попавшая в реанимацию, пожаловалась на отсутствие денег

Совсем недавно российскую певицу Татьяну Буланову доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга в предынсультном состоянии.
Live24 08:48
111
Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
43
Общество

Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении

Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
3
Армия и оружие

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
53
Космос

Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия

Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости вчера в 06:33
Наука

Ученые из Австралии улучшили микроскоп, за который дали Нобелевскую премию

Хайтек 11:51
Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
2
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,3K
Футбол

Сезон в Германии может возобновиться 9 мая

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны по футболу может возобновиться 9 мая, игры при этом пройдут без зрителей.
Sport24.ru 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное