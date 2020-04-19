Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
BFM.ru 15:30
Общество
Скворцова заявила о скором пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая.
RT на русском 14:47
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Культура
Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США
В анонсе сообщается, что она даст «эксклюзивный первый взгляд» на документальный фильм.
Inc-news.ru вчера в 14:34
Происшествия
В Костроме скончалась третья пациентка с коронавирусом
Третья пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в костромской больнице, сообщает администрация региона.
Российская газета 13:54
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
В столичном Департаменте здравоохранения прокомментировали сообщения о том, что женщина умерла на лавочке у своего дома.
RT на русском 03:06
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Общество
«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус
Ранее компания сообщила о старте программы по тестированию на дому, но изначально бесплатные исследования были доступные только для людей старше 65 лет в Москве.
ТАСС 09:21
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Авто
В РФ стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня 08:59
Футбол
Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова
Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Армия и оружие
Российские военные приняли первый беспилотник «Орион»
Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».
Военное дело 08:31
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Кино
Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена
Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена.
Kinonews.ru 04:47
Шоу-бизнес
Буланова, попавшая в реанимацию, пожаловалась на отсутствие денег
Совсем недавно российскую певицу Татьяну Буланову доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга в предынсультном состоянии.
Live24 08:48
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Космос
Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия
Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости вчера в 06:33
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Футбол
Сезон в Германии может возобновиться 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны по футболу может возобновиться 9 мая, игры при этом пройдут без зрителей.
Sport24.ru 15:23