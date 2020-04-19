Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Общество
Во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусом
По данным на 20 апреля, во Владимирской области выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
В Свердловской области подтверждено восемь новых случаев коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости вчера в 07:22
Происшествия
Пенсионер задушил соседа по палате из-за страшного сна
Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате.
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Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса
Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса.
Чемпионат 02:11
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
РИА Новости 17 апреля в 22:14
Общество
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 60 новых больных коронавирусом
По данным на утро понедельника, 20 апреля, число новых зараженных в области за сутки составило 60 человек из 17 городов и районов области.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
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Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга напал на полицейского
Полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, заразившегося коронавирусной инфекцией.
ТАСС 05:03
Экономика
Спикер ГД о саратовских обманутых дольщиках: «До конца доведем взятое на себя»
Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал, как будет развиваться ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в регионе.
Взгляд-инфо 05:11
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Мантуров: первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года
Глава Минпромторга Денис Мантуров уведомил, что первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам случатся в марте 2021 года.
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика
Рогозин рассказал о запусках в стратосферу с космодрома Восточный
Московский Комсомолец вчера в 14:05
Политика
Участников Парада отправят на карантин
Вести.Ru 05:22
Авто
Появились изображения нового BMW 3 серии Compact
Размер колесной базы новой BMW 3-Series Compact наверняка был бы такой же, как у стандартного седана, а вот длину из-за заднего свеса, очевидно, пришлось бы укоротить.
Автоновости дня 02:55
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
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На Украине назвали стоимость лечения коронавируса
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
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