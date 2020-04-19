Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

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