Экономика
КомпанияСилуанов назвал срок истощения запасов ФНБ
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при текущих ценах на нефть хватит до 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, объем ФНБ на конец 2020 года составит около семи триллионов рублей с учетом запланированных трат.
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Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
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Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел "в допустимых для банков пределах".
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Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
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Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
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Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на развитие футбола в мире.
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"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
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Авто
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Стали известны некоторые нововведения, которые получит рестайлинговый универсал Lada Largus FL.
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Врач рассказал о странностях коронавируса
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
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Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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Haval F7 оказался самым популярным китайским автомобилем в РФ
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В Хабаровском крае скончался пятый пациент с коронавирусом
В Хабаровском крае подтвержден пятый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщает региональный Минздрав.
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Названа суточная стоимость лечения от коронавируса на Украине
Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.
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В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
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В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
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Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США
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Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33