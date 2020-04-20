Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Сегодня, 20 апреля, правительство России внесло изменения в перечень товаров первой необходимости.
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Стоимость барреля нефти ушла в минус

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Общество

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Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
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Здоровье

Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом

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Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Армия и оружие

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Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Общество

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Джессику Альбу уличили в обмане

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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции

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Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Хоккей

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Ученые создали аппарат ИВЛ из технологий для космического строительства

Например, Tesla создает аппараты из автомобильных компонентов, инженеры начали использовать микрокомпьютеры от Raspberry для создания этих устройств, а FDA одобрило создание аппаратов ИВЛ в 25 раз дешевле аналогичных устройств.
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Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
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Армия и оружие

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Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
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Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

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