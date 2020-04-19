Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Силуанов: объем ФНБ на конец года составит 7 трлн рублей с учетом запланированных трат

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Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей

Коммерсантъ08:48
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

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Армия и оружие

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Общество

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
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Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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Политика

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Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Каррера: Тедеско может проделать отличную работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, следит ли за матчами бывшей команды, и поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско.
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В Москве умер композитор Александр Вустин

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Незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция

Отлученный от церкви священник решил собрать верующих в центре города и провести крестный ход.
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Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери

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Жителям Мордовии придётся ездить в транспорте в медицинских масках

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Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
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Большунову не выплатили призовые за победу в норвежском марафоне

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В космосе найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра

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Космос

В NASA придумали, как доставить на Землю образцы марсианской почвы

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Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
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