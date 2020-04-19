Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Общество
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
В России за сутки выявлено более 4700 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 04:13
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
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В трубопроводах с технической водой в Париже обнаружили следы коронавируса.
Московский Комсомолец 11:32
Футбол
Кокорин признался, что может перейти в Италию
Фонтанка.Ру вчера в 17:02
Космос
Рогозин назвал срок возобновления запусков ракет «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски российских ракет «Союз», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.
Известия 13:09
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Россия продолжает разрабатывать ракету «Сармат», несмотря на пандемию
«Роскосмос» продолжает работу по созданию ракеты «Сармат», несмотря на эпидемию коронавируса.
News.ru 13:29
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Здоровье
В Ростовской области у 232 человек диагностирован коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора 19 апреля диагностировали коронавирус у 35 человек, а всего с начала года – у 232 жителей Ростовской области.
Южная служба новостей 05:26
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка показала фото своего пасхального стола.
Чемпионат 10:37
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
Минздрав одобрил применение китайского препарата от коронавируса
В Минздраве заявили, что преград к использованию этого препарата нет, поскольку по своей эффективности и безопасности он не отличается от ранее зарегистрированных в России лекарств.
UfaTime.ru 04:56
Политика
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Украину ждет жесткий ответ, если она попытается нанести ракетный удар по России. Такое мнение высказали военные эксперты из Китая.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
«Убогое существо»: Тактаров обозвал Соловьева
Во время прямого эфира в инстаграме Тактаров назвал журналиста «убогим существом», а работу Соловьева — «мерзкой».
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
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Коммерсантъ Екатеринбург 05:11
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах
Власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса, обязав жителей носить маски в магазинах и общественном транспорте, заявили в пресс-службе главы республики.
Парламентская газета 13:17
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru 12:10
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29