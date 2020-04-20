Экономика
REGNUMСилуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
Футбол
Федун назвал провалом аренду Шюррле
Напомним, Шюррле защищал цвета "Спартака" с лета 2019 года, куда перешел в качестве аренды.
Vprognoze.ru 07:59
Происшествия
В ГИБДД раскрыли показатели аварийности на дорогах в марте
По данным ГИБДД, в марте произошло почти 9,7 тыс. серьёзных ДТП, в которых 903 человека погибли и более 12,1 тыс. пострадали.
RT на русском 17:21
Футбол
«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат
Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
Евро-футбол.ру 12:45
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах
В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Общество
Путину рассказали о хитром свойстве коронавируса
Глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал президенту России Владимиру Путину об очень хитром свойстве нового типа коронавируса.
ФАН 10:47
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
Все страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавирусной инфекции и призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании на фоне пандемии.
RT на русском 21:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России
Китайская компания Haval реализовала 1 658 кроссоверов F7, опередив прежнего лидера Geely Atlas, продажи которого составили 1 628 единиц.
RuNews24.ru 03:17
Энергетика
В АКРА назвали причины обрушения цены на нефть WTI
Обвал цены нефти WTI произошел из-за окончания срока фьючерсов и переполненных хранилищ, говорится в комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
ТАСС 17:11
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении
Еще с 1950 года власти США проводили испытания биологического оружия. Первая операция была названа «Си-Спрей».
ToDay News Ufa 12:02
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Политика
Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:06
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
Коммерсантъ 07:30
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в Канаде
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования народу Канады в связи со стрельбой в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 18 человек.
RT на русском 21:43
Экономика
Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
Здоровье
Вирусолог объяснил потерю обоняния у зараженных коронавирусом
Потеря обоняния у пациентов с COVID-19 может произойти из-за того, что вирус SARS-CoV-2 может проникать в нервную ткань, сообщает замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.
ФАН 21:26
Кино
Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
Игромания.ру 10:22