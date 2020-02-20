Экономика
Накануне.RuСилуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения
Предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц может быть рассмотрено к 2024 году. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов.
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Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили - о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 10:04
с чего всё началось
"Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили - о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал Силуанов в интервью РБК.РИА Новости10:04
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