с чего всё началось

Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили - о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию.

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