Экономика
Газета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 06:06
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Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
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