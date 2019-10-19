Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 06:06

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В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

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ТАССвчера в 06:11

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфаксвчера в 06:06
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Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»

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Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
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Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
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В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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Решение по РУСАДА может быть вынесено уже при новом президенте WADA

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Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России

Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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В России могут ввести минимальную цену на сахар

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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

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