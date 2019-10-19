Экономика
Газета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфакс19 октября в 06:06
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Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
Коммерсантъ19 октября в 08:02
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Комсомольская правда19 октября в 06:49
Россия может не предоставить Белоруссии кредит на 600 млрд рублей
Московский Комсомолец19 октября в 06:46
Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято
ТАСС19 октября в 06:11
Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть
Интерфакс19 октября в 06:06
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