Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс19 октября в 06:06

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В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

RT на русском19 октября в 11:10

Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции

Коммерсантъ19 октября в 08:02

Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

Комсомольская правда19 октября в 06:49

Силуанов связал выдачу кредита Белоруссии с ходом интеграции двух стран

РБК19 октября в 07:16

Россия может не предоставить Белоруссии кредит на 600 млрд рублей

Московский Комсомолец19 октября в 06:46

Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято

ТАСС19 октября в 06:11

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфакс19 октября в 06:06
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Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы

РБК 04:18
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Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 19 октября в 09:34
Здоровье

Минздрав приступил к модернизации поликлиник

«Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», – сообщают в пресс-службе ведомства.
ФедералПресс 03:45
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия

Опубликован список погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.
Радио Sputnik 03:31
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 02:06
Армия и оружие

Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Российская газета вчера в 19:27
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 09:05
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Кино

Вин Дизель стал супергероем: вышел первый трейлер кинокомикса «Бладшот»

В сети появился первый трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.
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Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
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Общество

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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество

В России назван лучший черный чай

Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
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Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября

"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа

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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

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Газета.Ru вчера в 03:28
Политика

В США захотели наказать Россию за решение Трампа

После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.
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Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра

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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

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Армия и оружие

Индия начала разработку гиперзвукового оружия

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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

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Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
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