Экономика
Газета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфакс06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Футбол
Спартак — Рубин 0:0 (2-й тайм)
Защитник сборной России и «Рубина» Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против «Спартака», после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации, — сообщали в Twitter молодёжной сборной России.
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Какие ошибки могут «убить» мотор после первого же запуска, и какие советы из интернета слушать точно не стоит, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Армия и оружие
В США назвали самый опасный военный корабль РФ
По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Фигурное катание
Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Происшествия
Порядка 100 человек пострадали во время беспорядков в Каталонии
Не менее 96 человек обратились к врачам после протестных акций в Каталонии.
Происшествия
Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова
Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Общество
Александр Беглов принял участие в общегородском субботнике
Гаджеты
Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах
В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Происшествия
При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей
При пожаре в бараке в городе Ростов Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый, сообщает «Интерфакс».
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.