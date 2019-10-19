Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс06:06

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РБК07:16

Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфакс06:06
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