Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов допустил отказ Белоруссии в кредите

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.
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с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс19 октября в 06:06

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В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

RT на русском19 октября в 11:10

Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции

Коммерсантъ19 октября в 08:02

Силуанов: решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято

ТАСС19 октября в 06:11

Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

Комсомольская правда19 октября в 06:49

Россия может не предоставить Белоруссии кредит на 600 млрд рублей

Московский Комсомолец19 октября в 06:46

Силуанов связал выдачу кредита Белоруссии с ходом интеграции двух стран

РБК19 октября в 07:16

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Интерфакс19 октября в 06:06
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