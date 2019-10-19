Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс". Отмечается, что предоставление кредита обсуждается уже долгое время.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Невеста Тимати выписалась из роддома Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.

Армия и оружие Глава Пентагона допустил проведение новых военных операций в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военные США могут провести новые операции в Сирии против ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Футбол Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе» Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.

Фигурное катание Появилось видео исторического проката российской фигуристки Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America.

Происшествия В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.

Футбол «Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом» «Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Армия и оружие Турецкие войска захватили стратегически важный город в Сирии Сирийский город Рас эль-Айн в провинции Хасака захвачен турецкими оккупационными войсками и боевиками «Сирийской национальной армии».

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Армия и оружие Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.

Гаджеты В России выпустят собственные накопители SSD Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Происшествия Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.

Религия Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат Сплотиться вокруг традиционных христианских ценностей призывает Патриарх Московский и всея Руси, но в его словах звучит набат: появилась реальная угроза единству православия.

Армия и оружие В Бресте начались учения десантников России и Белоруссии Тактические учения ВДВ России и сил специальных операций ВС Республики Беларусь стартовали сегодня в Бресте.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.