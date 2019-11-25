Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

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