Экономика
ТАСССилуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Спорт
Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА
Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Экономика
Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году
После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Политика
Лукашенко назвал Калининградскую область «своей»
По словам Лукашенко, Белоруссия во многих отношениях отвечала и отвечает за Калининградскую область и он неоднократно говорил об этом как первому президенту России Борису Ельцину, так и нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает «РИА Новости».
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Авто
В России появился в продаже редкий мотоцикл за 11,5 миллиона рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже мотоцикла Confederate Combat Fighter G51 Black Flag за 11 500 000 рублей.
Происшествия
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Наука
Ученые рассказали о причинах компульсивного употребления алкоголя
Ученые давно стремятся выяснить, в чем причина такого различия между людьми и можно ли заранее о нем узнать.
Здоровье
Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Космос
В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»
Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Власти Узбекистана обвинили вузы РФ в незаконном приеме документов
В Узбекистане заявили, что пять российских вузов принимали документы и заключали договоры с абитуриентами не имея соответствующих разрешений.
Шоу-бизнес
Безденежье: жена Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Шоу-бизнес
Родственники Шаинского скандалят из-за наследства композитора
Сын Владимира Шаинского Вячеслав в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что после смерти отца объявился его брат Иосиф.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Боевой исполин в составе российской группы ВМФ примет участие в совместных учениях соединений России, ЮАР и Китая, сообщает ТАСС.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.