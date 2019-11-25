Экономика
ИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов
Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Спорт
Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA
Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Происшествия
СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске
После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Политика
Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с европейской стороны.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Общество
Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия
Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
Происшествия
Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене
Злоумышленники в ночь на понедельник проникли в сокровищницу "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Гаджеты
Представлен планшет Huawei MatePad Pro
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Гаджеты
Монструозный 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X действительно существует
Компания AMD недавно представила лишь два процессора Ryzen Threadripper нового поколения: 24-ядерный Threadripper 3960X и 32-ядерный Threadripper 3970X.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Общество
Первый канал вырезал шутку Светлакова
В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»
Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Транспорт
Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Музыка