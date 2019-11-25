Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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Силуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Интерфакс04:24

Силуанов допустил рост экономики России выше прогноза

Rambler News Service03:37

В 2019 году рост ВВП России будет выше 1,3% - Силуанов

Аргументы и Факты03:21

Глава Минфина рассказал о росте ВВП России в 2019 году

RT на русском03:13

Минфин допустил рост ВВП России в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъ02:53

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

ТАСС02:52

Силуанов: Инфляция в 2019 году будет ниже 3,8%

REGNUM02:41
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Происшествия

Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе

Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 05:03
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM 03:02
Спорт

Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:54
Кино

В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»

Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Gmbox.ru 04:59
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске

После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
RT на русском 05:16
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

ТАСС 03:23
Происшествия

Обезьян с Украины задержали под Ростовом-на-Дону

REGNUM 03:51
Политика

Лукашенко заявил об ускорении развития отношений с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ускорить развитие отношений с ЕС, но без предварительных условий с европейской стороны.
Lenta.ru 05:14
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Общество

Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия

Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
Infox.ru 05:13
Происшествия

Грабители проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене

Злоумышленники в ночь на понедельник проникли в сокровищницу "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене, где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
ТАСС 04:28
Гаджеты

Представлен планшет Huawei MatePad Pro

The GEEK 03:32
Происшествия

Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами

Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Лениздат.Ру 01:51
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Гаджеты

Монструозный 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X действительно существует

Компания AMD недавно представила лишь два процессора Ryzen Threadripper нового поколения: 24-ядерный Threadripper 3960X и 32-ядерный Threadripper 3970X.
iXBT.com 04:28
Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
RT на русском вчера в 19:44
Общество

Первый канал вырезал шутку Светлакова

В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Lenta.ru 04:26
Общество

Определен населенный пункт России с самым смешным названием

Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости 05:26
Политика

Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»

Телемост по запуску газопровода "Сила Сибири", в котором примут участие лидеры РФ и КНР - Владимир Путин и Си Цзиньпин, предположительно состоится 2 декабря и будет включать в себя минимум три точки.
ТАСС 04:40
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Здоровье

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

Известия 04:56
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 04:15
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
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