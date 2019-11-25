Экономика
ИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов
Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Происшествия
В Нижегородской области школьники массово отравились газом
По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Экономика
Розницу привлекли к спору: из-за адыгейского сыра подали иск на ретейлера
Изданию основатель и гендиректор «Умалата» Алексей Мартыненко рассказал, что «Кошехабльский сыр завод» до сегодняшнего дня не производил адыгейский сыр, а иск называет «злоупотреблением правом и искусственным ограничением конкуренции».
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Спорт
Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России
Общество
Finnair отменил рейсы в Петербург и Москву
Профсоюз работников авиации объявил забастовку. Финская авиакомпания Finnair отменяет полёты в Петербург и Москву.
Происшествия
В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
Учитель музыки, истязавший ученицу, получил 4 года условно
Хорошевский районный суд Москвы приговорил репетитора к 4 годам условного срока за то, что в ходе частных уроков музыки на дому он бил и ругал свою семилетнюю подопечную, передает "Интерфакс".
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Футбол
Болельщики «Спартака» кричали оскорбления в адрес Дзюбы
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
Культура
Дана Борисова стала первой участницей бьюти-шоу Алексея Панина
43-летняя Дана Борисова поделилась фотографией с ведущей шоу Татьяной Альферович и Алексеем Паниным в своем Instagram-аккаунте, подписав публикацию подробностями участия в проекте.
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Определен населенный пункт России с самым смешным названием
Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.
Политика
Песков: спецслужбы проверяют сообщения о жестоком убийстве в Сирии
Российские спецслужбы следят за сообщениями о попавшем на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.