Экономика
ИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов
Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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В Таиланде умер турист из России
Хоккей
Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
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Samsung Galaxy A71 получит необычную камеру
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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Происшествия
Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене
В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Политика
Министра ВМС США отправили в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что называет Калининградскую область входящую в состав России, "нашей областью".
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Общество
Росконтроль проверил краковскую колбасу
Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.
Футбол
4 игрока «Зенита» вошли в сборную тура РПЛ по версии InStat
РПЛ опубликовала символическую сборную лучших игроков 17-го тура по версии компании InStat.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Происшествия
Установлена причина отравления вадских школьников
Нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции названо вероятной причиной отравление детей в вадской средней школе в Нижегородской области.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Политика
Путин обсудил предстоящий «нормандский саммит» с членами Совбеза РФ
Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, затронув подготовку к «нормандскому саммиту».
Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Космос
Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за выявленных неполадок
Запуск корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур перенесен из-за выявленных неполадок. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Гаджеты
Wi-Fi-роутер Huawei A2 получил поддержку NFC
Компания Huawei представила Wi-Fi-маршрутизатор A2, уже доступный для предварительного заказа по ориентировочной цене 60 долларов США.
Игры
СМИ: Rockstar может выпустить игру про Средневековье
Похоже, следующим проектом Rockstar Games станет не GTA 6 или Bully 2. Портал Dexerto со ссылкой на источник с reddit сообщил, что компания работает над еще не анонсированной игрой про Средние века.
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Экономика
В России впервые внесли биткоин в уставной капитал
Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.
Происшествия
Полиция Петербурга арестовала стрелявшего из «Лады-Приоры» водителя
Полиция Санкт-Петербурга арестовала водителя «Лады-Приоры», который открыл стрельбу в воздух из окна машины во время движения в районе Московских ворот.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.