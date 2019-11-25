Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСилуанов допустил рост ВВП в 2019 году выше прогнозов

Российская экономика может вырасти в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, допускает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он заявил это в Совете Федерации, сенаторы 25 ноября утвердили бюджет на 2020-2022 годы.
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