Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

Из-за снижения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса российская экономика ежедневно теряет порядка одного млрд рублей. Экономический блок правительства РФ обеспокоен негативным влиянием эпидемии.

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