Экономика
EastRussiaСилуанов: экономика РФ теряет 1 млрд ежедневно из-за коронавируса
Из-за снижения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса российская экономика ежедневно теряет порядка одного млрд рублей. Экономический блок правительства РФ обеспокоен негативным влиянием эпидемии.
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На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 12:43
с чего всё началось
Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.РБК09:59
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