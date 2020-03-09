Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Глава Минфина подчеркнул, что стабильное исполнение бюджета позволит стране гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед россиянами, включая реализацию национальных проектов. Кроме того, низкие цены на нефть не повлияют на сохранность макроэкономической и финансовой стабильности.
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Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть

РБК13:23

В Минфине заявили, что ресурсы РФ и исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств

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Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами

RT на русском12:07

Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Известия11:53

Силуанов об обвале цен на нефть: Все соцобязательства будут выполнены

РЕН ТВ11:41

Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

Комсомольская правда12:10

Деньги - на бочке

Российская газета11:10
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