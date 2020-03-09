Экономика

РЕН ТВРЕН ТВСилуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами

Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, несмотря на обрушение цен на нефть и падение курса рубля.
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Силуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами

РЕН ТВвчера в 22:05

Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть

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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

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Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

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ТК Звездавчера в 11:40

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Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
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