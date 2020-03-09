Экономика
РЕН ТВСилуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами
Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, несмотря на обрушение цен на нефть и падение курса рубля.
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Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами
Комсомольская правдавчера в 12:10
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Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
Футбол
Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования в стране, включая Серию А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
Финансы
ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей
Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Общество
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Россия получила серьезную «гиперзвуковую фору»
Российские специалисты смогли обеспечить стране серьезную «гиперзвуковую фору».
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ
Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Армия и оружие
Сирия, 9 марта: Турция продолжает переброску сил и средств в Идлиб
Кстати, Турция, которая договорилась о прекращении огня, продолжает переброску сил и средств (военной техники) в Идлиб.
Происшествия
В Хабаровске женщина прогнала из банка грабителя, угрожавшего ножом
Мужчина с ножом пришел утром во вторник в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить, но работнице банка удалось прогнать его, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
Происшествия
Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился провести проверку, после того как в столице республики в одном из центров передержки обнаружился контейнер с большим количеством мертвых кошек и собак.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Общество
Экс-полковник Захарченко назвал рецепт борьбы с коррупцией в России
Осужденный за взяточничество экс-полковник дал интервью.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Общество