с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год. Такую оценку дали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

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