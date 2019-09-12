Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСилуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста

Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
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