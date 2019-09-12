Экономика
КоммерсантъСилуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста
Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
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Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
Российская газета 04:19
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
ЖКХ
Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.
RT на русском вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии
Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
StarHit.ru 17:00
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.
Телеканал 360° вчера в 07:50
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вести.Финанс 10 сентября в 07:41
Экономика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК 19:00
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru вчера в 19:27
Армия и оружие
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Известия 20:35
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК 08:42
Армия и оружие
Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии
Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
Lenta.ru вчера в 23:41
Наука
Ученые разработали меняющую цвет «умную» кожу
Ученые разработали меняющую на солнце кожу. Разработка была создана после тщательного изучения механизма мимикрии кожи хамелеона.
Народные новости 20:29
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Авто
Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ
Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R 08:35
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Игры
Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика
Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать контактную группу
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложит компаниям Google и Facebook создать совместную контактную группу, чтобы впредь предотвращать нарушения российского законодательства.
Известия 08:50
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
РИА Новости 18:29