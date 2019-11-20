Экономика
РБКСилуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
По итогам 2019 году инфляция в России приблизится к 3% при таргете Центробанка 4%, это снижает совокупный спрос и тормозит развитие экономики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передал корреспондент РБК.
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Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей.
— Максим Орешкин, российский политикФинмаркет 03:06
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