Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансСилуанов и Орешкин призвали ЦБ помочь спросу в экономике

Экономика могла бы расти быстрее, если бы не снижение спроса и замедление госрасходов. Но в этом есть и плюс для населения - низкая инфляция. Эта тема обсуждалась на форуме "Россия зовет!".
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Максим Орешкин
Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили.
— Максим Орешкин, российский политикВести.Финанс 03:44

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