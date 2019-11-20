Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили.

Экономика могла бы расти быстрее, если бы не снижение спроса и замедление госрасходов. Но в этом есть и плюс для населения - низкая инфляция. Эта тема обсуждалась на форуме "Россия зовет!".

Силуанов и Орешкин призвали ЦБ помочь спросу в экономике

Общество Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.

Футбол Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Общество Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.

Здоровье С 22 ноября 2019 года получить медсправку водителям станет труднее Согласно изменениям, вступившим в силу с 22 ноября 2019 года, водители будут направляться на дополнительное медобследование, включающее, помимо обследования у психиатра-нарколога, обязательные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), которые препятствуют управлению транспортными средствами.

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Происшествия Захвативший заложницу подполковник с пистолетом сдался ФСБ Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Здоровье Названа группа крови, неуязвимая перед раком Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Гаджеты Пользователей Android предупредили об уязвимости системы Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон предупредил пользователей Android об уязвимости операционной системы.

Происшествия СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.