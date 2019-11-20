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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов назвали рост недостаточным. Минэкономразвития ожидает роста ВВП по итогам года на 1,3%.

Силуанов и Орешкин призвали ЦБ помочь спросу в экономике

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