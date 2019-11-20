Экономика
Вести.ФинансСилуанов и Орешкин призвали ЦБ помочь спросу в экономике
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов назвали рост недостаточным. Минэкономразвития ожидает роста ВВП по итогам года на 1,3%.
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Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили.
— Максим Орешкин, российский политикВести.Финанс 03:44
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