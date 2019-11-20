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Красная веснаСилуанов и Орешкин заявили о вреде низкой инфляции
Влияние низкой инфляции на экономику обсудили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр финансов РФ Антон Силуанов 20 ноября на форуме ВТБ «Россия зовет!» Орешкин сообщил, что инфляция в 2019 году будет гораздо ниже ожидаемого ранее уровня и составит около 3%.
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Это означает, что по этому году мы определенный объем совокупного спроса недополучили. А что это такое? Это недополученные доходы населением, это недополученная прибыль компаниями, это недополученные доходы бюджета. По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году - больше 1 трлн рублей.
— Максим Орешкин, российский политикФинмаркет 03:06
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