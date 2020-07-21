с чего всё началось

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российское правительство не нанимает хакеров и не координирует их действия. Такое заявление министр сделал на фоне обвинений в том, что российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции.

Силуанов заявил, что российское правительство не нанимает хакеров

Происшествия Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года. 8

Армия и оружие В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова. 904

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 108

Общество Роспотребнадзор не выявил изменений в геноме коронавируса Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты исследовали геномы коронавируса, которые были выделены в разное время с начала появления патогена в России. 1

Происшествия Неизвестный захватил автобус с заложниками в городе на западе Украины В центре города Луцк на Западной Украине неизвестный захватил автобус с заложниками.

Наука Инженеры впервые разработали не режущийся материал При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком. 16

Общество РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. 7

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 1,5K

Единоборства Турнир UFC 253 может пройти в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K

Экономика В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням «В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 7

Экономика Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может. 1

Армия и оружие Спецназ ЦВО получил новейший комплекс связи «Медовуха» Новейший мобильный комплекс телекоммуникационной связи (КТС) «Медовуха» впервые получили подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, 20 июля сообщает Министерство обороны РФ на своем сайте.