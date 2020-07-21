Политика
News.ruСилуанов заявил, что российское правительство не нанимает хакеров
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что российское правительство не нанимает хакеров и не координирует их действия. Такое заявление министр сделал на фоне обвинений в том, что российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.Интерфаксвчера в 22:36
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